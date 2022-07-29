Полузащитник «Брюгге» де Кетеларе пошел на уступки по зарплате ради перехода в «Милан»

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе.

Отмечается, что «россонери» заплатят за 21-летнего бельгийца 35 миллионов евро с учетом бонусов.

При этом для ускорения перехода защитник решил пойти на уступки по зарплате и будет получать в итальянском клубе 2,2 миллиона евро вместо 2,5 миллионов.

Контракт де Кетеларе с «Миланом» будет рассчитан до 2027 года.