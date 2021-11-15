Нападающий «Палермо» сделал своей девушке предложение во время матча

Нападающий «Палермо» Джузеппе Фелла сделал предложение своей девушке во время матча 14-го тура итальянской серии С с «Потенцой» (2:0), сообщает пресс-служба турнира.

В начале второго тайма нападающий забил мяч и снял с себя футболку, под которой оказалась майка с принтом, на которой написано: «Ты выйдешь за меня?»

Позднее «Палермо» сообщил, что девушка ответила согласием.