«Кто-то предпочитает малолитражки болидам «Формулы-1». Президент серии А ответил на критику совладельца «Ньюкасла»

Президент серии А Паоло Даль Пино отреагировал на слова генерального директора PCP Capital Partners, недавно ставшего совладельцем английского «Ньюкасла». Аманда Стейвли заявил, что что «серия А — это катастрофа», и именно из-за этого компания не стала покупать «Милан» или «Интер».

«У нас в серии А восемь клубов принадлежат иностранным инвесторам, семь — американским и один — китайским, — цитирует Даль Пино Football Italia со ссылкой на Calcio e Finanza. — И они вовсе не считают свои капиталовложения неудачными.

Если синьора Стейвли предпочитает «Ньюкасл», а не «Милан» или «Интер», то, возможно, ей просто нравятся малолитражки, а не болиды «Формулы-1?. Но это лишь дело вкуса».