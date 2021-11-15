Полузащитник Весино недоволен своим положением в «Интере» и готов покинуть клуб
15:20
Полузащитник Матиас Весино недоволен своим положением в «Интере» и готов покинуть миланский клуб, сообшает Il Tempo.
Весино недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер Симоне Индзаги.
Футболист уже рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Основным претендентом на игрока считается «Рома».
Контракт 30-летнего уругвайца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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