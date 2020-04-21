Нападающий «Монако» Йоветич хотел бы вернуться в «Фиорентину»

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич заявил, что хотел бы в будущем вернуться в «Фиорентину», где выступал с 2008 по 2013 год. Также черногорец вспомнил свою не самую удачную карьеру в «Интере», цвета которого защищал полтора сезона.

— «Интер» — одна из лучших команд Европы, и я был счастлив в первые шесть месяцев, когда мы выигрывали почти в каждом матче. Жаль, что все закончилось так, — цитирует Football Italia Йоветича. — Но оглядываясь назад, я доволен тем, что добился.

Вернуться в «Фиорентину»? Надеюсь, это произойдет. Флоренция — мой второй дом и всегда будет им. Это один из самых красивых городов Европы, я был счастлив в нем все пять лет.

Я хочу играть до 38 лет, надеюсь, что мое тело выдержит.