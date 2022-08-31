Кокорин вылетел на Кипр для завершения сделки с «Арисом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вылетел из Италии на Кипр для завершения сделки с «Арисом». Трансферное на острове закрывается сегодня, 31 августа.

Ранее сообщалось, что Кокорин отказался лететь на Кипр. После этого Viola News проинформировал, что другой кипрский клуб «Аполлон» тоже сделал предложение по трансферу форварда.

«СЭ» ранее сообщал, что нападающий «Фиорентины» находится в одном шаге от перехода в «Арис».

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.