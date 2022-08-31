Кокорин вылетел на Кипр для завершения сделки с «Арисом»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вылетел из Италии на Кипр для завершения сделки с «Арисом». Трансферное на острове закрывается сегодня, 31 августа.
Ранее сообщалось, что Кокорин отказался лететь на Кипр. После этого Viola News проинформировал, что другой кипрский клуб «Аполлон» тоже сделал предложение по трансферу форварда.
«СЭ» ранее сообщал, что нападающий «Фиорентины» находится в одном шаге от перехода в «Арис».
Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
2
|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
3
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Наполи
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|
7
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
8
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
11
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
12
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
13
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
14
|Эмполи
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
16
|Верона
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
17
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Сампдория
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
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38 тур
|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|0 : 0
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|3 : 0
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|3 : 1
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|- : -
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|- : -
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|П
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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