Агент рассказал, какой клуб предлагал контракт Черышеву

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал о поиске клуба для полузащитника Дениса Черышева.

30 августа стало известно, что хавбек проходит медобследование в «Венеции».

«Черышевым мы занимаемся с мая-июня. Общаюсь с Денисом, мой партнер Джейхун — с его отцом. Интерес есть: мы предлагали Черышева топ-5 клубам и середнякам. Но финансовые запросы Дениса не устраивают турок — не тянут.

Был вариант с «Эюпспором» из пригорода Стамбула. К большому удивлению, только этот клуб — из первой лиги, но с очень влиятельным владельцем и планами выйти в Суперлигу, а затем и в ЛЧ — тянул Черышева по финансам. Но Денис не захотел, хотя они были готовы платить большие деньги — миллионы евро, предлагали контракт на несколько лет. И в конце концов подписали Бабеля из «Галатасарая», — цитирует агента Sport24.

Последним клубом Черышева была «Валенсия». Этим летом 30-летний игрок покинул клуб в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «летучих мышей», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.