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Сегодня, 09:26

Моуринью готов летом возглавить Португалию

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов подписать контракт со сборной Португаии, сообщает The Telegraph. Соглашение специалиста будет рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство римлян против того, чтобы он совмещал работу. Поэтому специалист, вероятно покинет команду летом этого года.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом, который истекает летом 2024 года.

В 1/4 финала Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Федерация футбола Португалии на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1.70

Ф2(0)

16%

1.67

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Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
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