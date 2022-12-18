Моуринью готов летом возглавить Португалию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов подписать контракт со сборной Португаии, сообщает The Telegraph. Соглашение специалиста будет рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство римлян против того, чтобы он совмещал работу. Поэтому специалист, вероятно покинет команду летом этого года.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом, который истекает летом 2024 года.

В 1/4 финала Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Федерация футбола Португалии на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.