Салемакерс верит, что «Милан» сможет снова стать чемпионом серии А

Бельгийский защитник «Милана» Алексис Салемакерс считает, что его команда способна стать чемпионом Италии во второй раз подряд. «Милан» идет на втором месте в турнирной таблице серии

«Мы верим, мы должны верить. Мы должны переживать каждый следующий матч как финал. А в конце сезона посмотрим, что получается», — цитирует Салемакерса Sky Sports.

В матче шестнадцатого тура серии А «Милан» четвертого января сразится с «Салернитаной».