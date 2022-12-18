Ди Мария не хочет покидать «Ювентус»

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария не готов покинуть команду в ближайшее время, пишет Tuttosport.

По данным источника, футболист склоняется к тому, что продлит контракт с «Юве» в зимнее трансферное окно. Но также есть вероятность, что он сменит команду. У него есть варианты в «Росарио Сентрале» и «Ботафого».

Контракт аргентинца с туринцами истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость — 10 миллионов евро. В составе «Юве» он играет с лета этого года. В этом сезоне он успел провести 10 матчей, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.