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Капелло считает де Дзерби хорошо подготовленным тренером

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России и «Милана» Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист интересен «Милану». Также в СМИ писали о предложении о работе де Дзерби со стороны «Баварии».

«Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то, что его имя упоминается в связи с топ-клубами. И к тому же в его контракте с «Брайтоном» есть клаусула в 15 миллионов. Честно говоря, это слишком много за то, чтобы отпустить тренера», — цитирует Капелло Calciomercato.

Контракт 44-летнего специалиста с «Брайтоном» истекает летом 2026 года. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Фабио Капелло
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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 Интер 36 29 5 2 86-19 92
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3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
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 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
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7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
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 Верона 36 8 10 18 34-48 34
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 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
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 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
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 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
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