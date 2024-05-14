Капелло считает де Дзерби хорошо подготовленным тренером

Бывший тренер сборной России и «Милана» Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист интересен «Милану». Также в СМИ писали о предложении о работе де Дзерби со стороны «Баварии».

«Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то, что его имя упоминается в связи с топ-клубами. И к тому же в его контракте с «Брайтоном» есть клаусула в 15 миллионов. Честно говоря, это слишком много за то, чтобы отпустить тренера», — цитирует Капелло Calciomercato.