Дубли Чалханоглу и Мартинеса принесли «Интеру» разгромную победу над «Монцей»

«Интер» на выезде разгромил «Монцу» в матче 20-го тура итальянской серии А — 5:1.

По дублю за гостей оформили Хакан Чалханоглу (12-я (пен.) и 60-я минуты) и Лаутаро Мартинес (14-я и 84-я (пен.)). Окончательный счет на 88-й минуте установил Маркус Тюрам.

Единственный гол хозяев на 68-й минуте забил Маттео Пессина.

«Интер» (51 очко) продолжает лидировать в серии А. «Монца» (25) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.