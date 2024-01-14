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Дубли Чалханоглу и Мартинеса принесли «Интеру» разгромную победу над «Монцей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» на выезде разгромил «Монцу» в матче 20-го тура итальянской серии А — 5:1.

По дублю за гостей оформили Хакан Чалханоглу (12-я (пен.) и 60-я минуты) и Лаутаро Мартинес (14-я и 84-я (пен.)). Окончательный счет на 88-й минуте установил Маркус Тюрам.

Единственный гол хозяев на 68-й минуте забил Маттео Пессина.

«Интер» (51 очко) продолжает лидировать в серии А. «Монца» (25) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 20-й тур
13 янв, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:5
Интер

Источник: Таблица серии А
Хакан Чалханоглу
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
Лаутаро Мартинес
0
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«Дженоа» выкупит Мессиаса у «Милана» за три миллиона евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
7
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
17
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
18
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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