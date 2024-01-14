«Дженоа» выкупит Мессиаса у «Милана» за три миллиона евро

Форвард «Дженоа» Жуниор Мессиас, арендованный у «Милана», будет выступать за генуэзский клуб на постоянной основе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в соглашении 32-летнего бразильца вступает пункт о подписании постоянного контракта. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Мессиас провел 9 матчей и забил один гол.