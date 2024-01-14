Главный тренер «Милана» Пиоли рассказал об отношении критике

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о критике в его сторону.

«Не волнуюсь из-за критики. Я всегда верил в своих игроков и думаю лишь о деле. «Милан» — большой клуб, а при работе в таком клубе критика всегда есть», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

После 19 туров серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков.