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Сегодня, 16:59

Миранчук считает, что ему подойдет игровая схема «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»

Новичок «Торино» Алексей Миранчук поделился мнением об игре команды.

«Мне нравится футбол, который ставит Иван Юрич (главный тренер «Торино». — Прим. «СЭ»). Команда играет очень интенсивно и много атакует, это должно помочь мне правильно адаптироваться. Я хорошо тренировался и с нетерпением жду, когда смогу выйти на поле», — приводит официальный сайт туринцев слова россиянина.

Сегодня, 11 августа, «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа.

Первый матч в чемпионате Италии-2022/23 «Торино» проведет в субботу, 13 августа против «Монцы». Начало — в 21.45 (мск).

Источник: https://tv.torinofc.it/video/miranchuk-toro-eccomi-sono-pronto-11-08-2022-1037
Алексей Миранчук
Иван Юрич
Футбол
ФК Торино
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5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
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