Миранчук считает, что ему подойдет игровая схема «Торино»

Новичок «Торино» Алексей Миранчук поделился мнением об игре команды.

«Мне нравится футбол, который ставит Иван Юрич (главный тренер «Торино». — Прим. «СЭ»). Команда играет очень интенсивно и много атакует, это должно помочь мне правильно адаптироваться. Я хорошо тренировался и с нетерпением жду, когда смогу выйти на поле», — приводит официальный сайт туринцев слова россиянина.

Сегодня, 11 августа, «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа.

Первый матч в чемпионате Италии-2022/23 «Торино» проведет в субботу, 13 августа против «Монцы». Начало — в 21.45 (мск).