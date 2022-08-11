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Сегодня, 16:50

«Аталанта» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аталанта» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону Палмьери, сообщает журналист Низара Кинселла.

Клуб из Бергамо составит конкуренцию «Ноттингем Форест» и «Лацио» в борьбе за 28-летнего итальянца бразильского происхождения.

Действующий контракт Эмерсона с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

ФК Аталанта
ФК Лацио
ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
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