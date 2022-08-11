Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:07

Защитник Миленкович продлил контракт с «Фиорентиной» до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Никола Миленкович продлил контракт с «Фиорентиной». Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» предложила ему новый контракт с повышенной зарплатой — 3,5 миллиона евро в год.

24-летнйи серб выступает за «Фиорентину» с июля 2017 года, его прошлый контракт с клубом действовал до конца июня 2023 года.

В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 38 матчах за итальянскую команду.

ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук считает, что ему подойдет игровая схема «Торино»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости