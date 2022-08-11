Защитник Миленкович продлил контракт с «Фиорентиной» до 2027 года

Защитник Никола Миленкович продлил контракт с «Фиорентиной». Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» предложила ему новый контракт с повышенной зарплатой — 3,5 миллиона евро в год.

24-летнйи серб выступает за «Фиорентину» с июля 2017 года, его прошлый контракт с клубом действовал до конца июня 2023 года.

В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 38 матчах за итальянскую команду.