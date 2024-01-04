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Сегодня, 10:29

Миранчук – о голе и ассисте в матче с «Сассуоло»: «Я мог отличиться трижды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подвел итоги матча против «Сассуоло» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Я трижды мог отличиться в этом матче. Я рад голу и результативной передаче. Важно, что мы сумели победить в этой игре.

Теперь нам предстоит встреча с «Миланом». Кубковые встречи по-прежнему состоят из одного матча, поэтому сложно предсказать результат. Сейчас мы переключим свое внимание на матч с «Ромой», а затем на «Милан», — сказал Миранчук в видео, которое опубликовала пресс-служба бергамасков.

В активе Миранчука теперь пять результативных действий за «Аталанту» в текущем сезоне. До этого матча на его счету был 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

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Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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Лечче

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