Черышев: «Мои намерения — остаться в «Венеции» до лета, а потом уже будем думать»
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев прокомментировал свое будущее.
«Мы с клубом будем принимать какое-либо решение летом. Мои намерения — остаться в «Венеции» до лета, тренироваться, играть, помогать команде. А потом уже будем думать», — цитирует Черышева РИА «Новости».
В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за итальянский клуб с лета прошлого года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета этого года.
Ранее Черышев играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».
Источник: РИА «Новости»
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|
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|6
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|
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|5
|8
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|20
|
14
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|5
|4
|9
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|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
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|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
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|18
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|5
|10
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|
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|
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|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|- : -
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|- : -
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|- : -
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
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|6.01
|22:45
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Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
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Эмполи – Милан
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|7.01
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|
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Антуан Макумбу
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|2
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|1
|3
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|1
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