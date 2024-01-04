«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
«Рома» выиграла у «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе стадионе «Олимпико» в Риме.
В конце первого тайма нападающий гостей Франк Тсаджут открыл счет. Хояевам удалось отыграться только на 77-й минуте — гол забил Ромелу Лукаку. Победу римской команде принес гол Пауло Дибалы с пенальти.
Следующим соперником «Ромы» будет «Лацио», который в 1/8 финала переиграл «Дженоа».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|18
|14
|3
|1
|42-8
|45
|
2
|Ювентус
|18
|13
|4
|1
|27-11
|43
|
3
|Милан
|18
|11
|3
|4
|32-20
|36
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|18
|8
|7
|3
|21-15
|31
|
6
|Аталанта
|18
|9
|2
|7
|29-20
|29
|
7
|Рома
|18
|8
|4
|6
|30-20
|28
|
8
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
9
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|19-24
|20
|
13
|Дженоа
|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
|3
|5
|10
|15-24
|14
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Эмполи
|18
|3
|4
|11
|10-30
|13
|
20
|Салернитана
|18
|2
|6
|10
|15-36
|12
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38 тур
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|- : -
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|- : -
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|- : -
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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