«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Рома» выиграла у «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе стадионе «Олимпико» в Риме.

В конце первого тайма нападающий гостей Франк Тсаджут открыл счет. Хояевам удалось отыграться только на 77-й минуте — гол забил Ромелу Лукаку. Победу римской команде принес гол Пауло Дибалы с пенальти.

Следующим соперником «Ромы» будет «Лацио», который в 1/8 финала переиграл «Дженоа».