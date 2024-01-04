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Сегодня, 00:54

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» выиграла у «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе стадионе «Олимпико» в Риме.

В конце первого тайма нападающий гостей Франк Тсаджут открыл счет. Хояевам удалось отыграться только на 77-й минуте — гол забил Ромелу Лукаку. Победу римской команде принес гол Пауло Дибалы с пенальти.

Следующим соперником «Ромы» будет «Лацио», который в 1/8 финала переиграл «Дженоа».

Италия. Кубок. 1/8 финала
03 янв, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:1
Кремонезе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Рома
0
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Семин удивлен, что Миранчук получает мало игрового времени
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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