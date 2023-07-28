Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на товарищеский матч с «Борнмутом»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участие в товарищеском матче против «Борнмута».
27-летний россинянин не попал в заявку бергамасков, которая опубликована в официальном Twitter аккаунте клуба. Игра пройдет 29 июля.
Миранчук в межсезонье вернулся в «Аталанту» после годичной аренды в «Торино». Полузащитник провел за туринский клуб 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в новом сезоне, если не найдет себе новый клуб в летнее трансферное окно.
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|0
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|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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