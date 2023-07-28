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Муту: «Талант Кокорина не вызывает сомнений. Знаю его с малых лет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Фиорентины» Адриан Муту в интервью «СЭ» высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина закрепиться в итальянском клубе.

— Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую «Фиорентину». У парня огромный талант. Если адаптируется в Италии — а такая проблема есть и у румын — покажет все, на что способен.

— Вы считаете, что Кокорин после «Ариса» может возродить карьеру в «Фиорентине»?

— Конечно! Я знаю его с малых лет. Талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость.

— «С малых лет» — со времен «Динамо»?

— Да. Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь

Адриан Муту
Александр Кокорин
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