Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в будущем сезоне, если не найдет себе новый клуб

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может провести сезон-2023/24 с минимумом игровой практики, если не найдет себе команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Торино», за который 27-летний россиянин на правах аренды выступал в прошедшем сезоне, решил не выкупать Миранчука, а в «Аталанте» достаточно игроков атаки, поэтому бергамаски также на него не рассчитывают.

В сезоне-2022/23 Миранчук провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.