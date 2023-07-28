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«Фиорентина» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Бельтраном, его хочет подписать «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фиорентина» ведет переговоры с «Ривер Плейт» по поводу аргентинского нападающего Лукаса Бельтрана, сообщает Football Italia.

По данным источника, руководство итальянского клуба ведет переговоры с «Ривер Плейт» и окружением игрока. Аргентинцы не хотят продавать 22-летнего игрока менее чем за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется Бельтраном.

Форвард является воспитанником «Ривер Плейта» и выступает за основную команду с лета 2022 года, контракт до лета 2025 года. Всего аргентинец сыграл за команду 74 матче и забил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Football Italia
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
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