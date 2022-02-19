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Сегодня, 14:13

Миранчук и Кокорин не сыграют в матче «Фиорентина» — «Аталанта»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Instagram

По информации «СЭ», российские футболисты Алексей Миранчук и Александр Кокорин не сыграют в матче 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Игра пройдет завтра, 20 февраля.

26-летний Миранчук залечивает травму и пропустит не только завтрашний матч, но и, видимо, два других поединка «Аталанты» в феврале — против «Олимпиакоса» и «Сампдории».

30-летний Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в прошлом туре из-за очередного повреждения. Его не ждут в заявке и завтра.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 игр за «Аталанту», забил один гол и сделал три результативные передачи. У Кокорина — 6 матчей без результативных действий.

Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Аталанта

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 - : -
19.02 20:00
Рома – Верона
 - : -
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 - : -
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 - : -
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 - : -
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 - : -
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 - : -
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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