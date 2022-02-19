Миранчук и Кокорин не сыграют в матче «Фиорентина» — «Аталанта»

По информации «СЭ», российские футболисты Алексей Миранчук и Александр Кокорин не сыграют в матче 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Игра пройдет завтра, 20 февраля.

26-летний Миранчук залечивает травму и пропустит не только завтрашний матч, но и, видимо, два других поединка «Аталанты» в феврале — против «Олимпиакоса» и «Сампдории».

30-летний Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в прошлом туре из-за очередного повреждения. Его не ждут в заявке и завтра.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 игр за «Аталанту», забил один гол и сделал три результативные передачи. У Кокорина — 6 матчей без результативных действий.