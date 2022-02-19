«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт с зарплатой до 5 миллионов евро в год

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с клубом, сообщает Sportmediaset.

По сведениям источника, миланский клуб готов предложить 40-летнему шведу новое соглашение. При этом игроку придется пойти на понижение зарплаты — сейчас форвард получает 7 млн евро в год, а по новому контракту «Милан» готов платить 3 млн евро. Учитывая бонусы за проведенные матчи и голы, сумма может вырасти до 5 млн евро в год.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 15 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.