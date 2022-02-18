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Сегодня, 07:00

Серия А: «Фиорентина» — «Аталанта», «Ювентус» — «Торино» и другие матчи 26-го тура

Расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Алексей Миранчук.
Фото AFP
26-й тур чемпионата Италии.

Пятница, 18 февраля

Италия. Серия А. 26-й тур
18 февр, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Торино

Суббота, 19 февраля

Италия. Серия А. 26-й тур
19 февр, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Эмполи
Италия. Серия А. 26-й тур
19 февр, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
Верона
Италия. Серия А. 26-й тур
19 февр, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Воскресенье, 20 февраля

Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Дженоа
Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Лацио

Понедельник, 21 февраля

Италия. Серия А. 26-й тур
21 февр, 21:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А. 26-й тур
21 февр, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Специя

0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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