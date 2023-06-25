Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Милан», сообщает Lazio Press.

По информации источника, сербский хавбек может полноценно заменить Сандро Тонали, который перешел в «Ньюкасл».

Сообщается, что римляне планируют выручить с продажи игрока не менее 35 миллионов евро. Ранее игроком интересовались «Ювентус», «Ливерпуль и «Арсенал».

28-летний футболист в этом сезоне провел 36 матчей в серии А, забив 9 голов и сделав 8 ассистов.