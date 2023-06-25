Викарио сегодня прилетит на медосмотр перед трансфером в «Тоттенхэм»

Голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний итальянец сегодня прибудет на медицинское обследование в Англию.

Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за Викарио 17 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 итальянец провел за «Эмполи» 31 матч в серии А, пропустил 39 мячей и 7 раз отстоял на ноль.