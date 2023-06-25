Гарсия хочет подписать в «Наполи» Максима Лопеса

Полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес может перейти в «Наполи», сообщает FootMercato.

По информации источника, на 25-летнего француза нацелился новый главный тренер неаполитанцев Руди Гарсия, который тренировал игрока в «Марселе».

Лопес выступает за «Сассуоло» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 31 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.