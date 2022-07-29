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Сегодня, 07:34

«Милан» предложит Томори новый пятилетний контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» намерен подписать новый контракт с защитником Фикайо Томори, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер утверждает, что 24-летнему игроку будет предложено новое пятилетнее соглашение, которое позволит ему продлить свое пребывание на «Сан-Сиро» до 2027 года.

Руководство «Милана» ожидает, что переговоры могут быть завершены в ближайшие недели.

Итальянский клуб арендовал Томори у «Челси» в январе 2021 года, в июне того же года «Милан» выкупил англичанина.

В прошлом сезоне Томори забил один гол в 40 матчах за клуб. Его нынешний контракт действует до конца июня 2025 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/milan-tomori-rinnovo-calciomercato-news-28-luglio-2022
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