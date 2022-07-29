«Наполи» хочет заполучить Распадори

Генеральный директор «Сассуолло» Джованни Карневали подтвердил интерес «Наполи» к нападающему Джакомо Распадори.

«Распадори амбициозен, но нам нет необходимости продавать игроков, хотя тяжело, когда игроки хотят уйти. У Распадори есть предложение от «Наполи», посмотрим, что будет в будущем», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Карневали.

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.