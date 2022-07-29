«Наполи» хочет заполучить Распадори
Генеральный директор «Сассуолло» Джованни Карневали подтвердил интерес «Наполи» к нападающему Джакомо Распадори.
«Распадори амбициозен, но нам нет необходимости продавать игроков, хотя тяжело, когда игроки хотят уйти. У Распадори есть предложение от «Наполи», посмотрим, что будет в будущем», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Карневали.
В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.
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|0
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6
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7
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8
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9
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|0
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10
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11
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|0
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12
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|0
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13
|Болонья
|0
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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