«Аталанта» близка к заключению сделки по приобретению вингера «Лейпцига» Лукмана
«Аталанта» близка к заключению сделки по подписанию вингера «Лейпцига» Адемолы Лукмана.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянская команда заплатит 15 миллионов евро за 24-летнего игрока.
По данным источника, переговоры с «Лейпцигом» сейчас находятся на финальной стадии, и «Аталанта» надеется завершить сделку в ближайшие дни.
Лукман перешел в немецкий клуб летом 2019 года из «Эвертона». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Лестер Сити». Футболист сыграл за команду 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Контракт Лукмана с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Хоккей
|И
|В
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|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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