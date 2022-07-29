«Аталанта» близка к заключению сделки по приобретению вингера «Лейпцига» Лукмана

«Аталанта» близка к заключению сделки по подписанию вингера «Лейпцига» Адемолы Лукмана.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянская команда заплатит 15 миллионов евро за 24-летнего игрока.

По данным источника, переговоры с «Лейпцигом» сейчас находятся на финальной стадии, и «Аталанта» надеется завершить сделку в ближайшие дни.

Лукман перешел в немецкий клуб летом 2019 года из «Эвертона». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Лестер Сити». Футболист сыграл за команду 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Контракт Лукмана с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2024 года.