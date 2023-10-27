«Милан» не планирует увольнять Пиоли, несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не находится под угрозой отставки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб продолжает поддерживать 58-летнего специалиста, несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов.

После 3 туров «россонери» с 2 очками занимают последнее место в группе F. Команда Пиоли сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и дортмундской «Боруссией» (0:0) и разгромно уступила «ПСЖ» (0:3).