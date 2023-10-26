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26 октября, 11:15

Скандальный португалец Пепе — новый рекордсмен Лиги чемпионов. По легенде, его карьеру запустил Бышовец

Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Футболист «Порту» Пепе.
Пепе.
Фото AFP
Вписал свое имя в историю.

Среда в Лиге чемпионов запомнилась не только разгромной победой «ПСЖ» над «Миланом», очередными голами Эрлинга Холанна и спасением «Атлетико» в Глазго, но и рекордом: защитник «Порту» Пепе, вышедший на поле с «Антверпеном», стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира. В день матча ему было 40 лет и 241 день. Пепе превзошел достижение легендарного итальянца Алессандро Костакурты из «Милана», который в 2006 году сыграл в 40 лет и 211 дней.

Занятно, что топ-3 из списка выше — центральные защитники, а Гиггз и Митропулос — атакующие полузащитники. Но, впрочем, не секрет, что игроки центра обороны могут долго играть на высоком уровне. Хотя до вратарей им все равно далеко. Пепе с его 40 годами и 241 днем занимает всего лишь шестое место в списке самых возрастных футболистов в истории Лиги чемпионов. В топ-5 — сплошь голкиперы (а в топ-10 их семь человек).

Впрочем, Пепе имеет все шансы потеснить из топ-5 Макгрегора. Для этого португальцу (то есть он, конечно, урожденный бразилец, но привычнее называть его по футбольному гражданству) нужно сыграть либо в 5-м, либо в 6-м туре против «Барселоны» или «Шахтера» соответственно. Скорее всего, это произойдет — Пепе, несмотря на возраст, по-прежнему основной футболист «Порту». А вот дальше уже сложнее. Чтобы достать Шварцера или Шовковского, нужно будет принять участие в следующем сезоне ЛЧ (правда, достаточно будет группового раунда). Хотя, глядя на Пепе, кто сказал, что это нереально?

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Но удивительно, что главным долгожителем главного еврокубка стал именно защитник «Порту». Не элегантный умница Костакурта, поигравший в великом «Милане» Арриго Сакки, в великом «Милане» Фабио Капелло и в великом «Милане» Карло Анчелотти. Не легенда «МЮ» Гиггз (все бытовые скандалы последнего времени не отменяют его легендарности в качестве игрока). И, например, не вечный Златан Ибрагимович (швед в позапрошлом сезоне остановился на отметке в 40 лет и 65 дней). А Пепе, который долгое время имел репутацию этакого футбольного психопата и вообще редкой скотины.

Не то чтобы это было незаслуженно. Как известно, сначала ты работаешь на репутацию, а потом она — она тебя. На образ Пепе радикально повлияла история, случившаяся в 2009 году в матче с «Хетафе», когда он играл за «Реал». Нападающий соперника Хавьер Каскеро вбежал в штрафную мадридцев и упал после небольшого контакта с Пепе. Но португальца это взбесило — он несколько раз пнул лежащего Каскеро, а потом еще двинул рукой по лицу подбежавшему игроку «Хетафе» Хуану Альбину.

Итог — красная карточка и 10 матчей дисквалификации.

Футболист «Порту» Пепе.

История с Каскеро — самая яркая, но не единственная. Пепе наступал на руку лежащему на газоне Лионелю Месси, чуть не покалечил Томаса Мюллера на ЧМ-2014... Последний подобный эпизод случился в феврале 2022 года: во время матча «Порту» — «Спортинг» Пепе принял активное участие в массовой драке между игроками и персоналом обоих клубов, ударив тренера лиссабонцев Бруну Виану.

Хотя, если посмотреть цифры, то за более чем 20 лет карьеры и 708 матчей на профессиональном уровне у Пепе всего 14 удалений — восемь прямых красных карточек и шесть раз его выгоняли с поля после двух желтых. Это с учетом игр и за клубы, и за сборную Португалии. В общем, все далеко не так страшно — в среднем одно удаление на 50 матчей. Но после истории с Каскеро репутацию было уже не отмыть.

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А еще в России Пепе известен тем, что про него много рассказывал незабвенный Анатолий Бышовец. Мол, именно он заприметил молодого защитника в «Маритиму», поставил в основу, и именно с этого началась большая карьера.

«Пепе не был игроком основного состава. Увидеть футболиста и его перспективу очень тяжело. Но это можно проглядеть на тренировках, в быту, в отношениях с людьми. У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного. Он даже иногда бывал жестоким, хотя в быту всегда был скромным человеком. В итоге все свои сильные качества он воплотил в жизнь, и я предполагал, что это игрок с большой перспективой», — говорил Бышовец в интервью Metaratings.

«Я его использовал в центральной зоне как полузащитника. У него были хорошие атакующие качества. Из глубины его набеги напоминали мне Виктора Колотова из сборной СССР. Сила Пепе в характере, духе, лидерских качествах. Очень приятно, когда в Москве он искал меня на Кубке РЖД. Нашел и сказал: «Тренер, обригадо-обригадо», то есть спасибо. Я спрашиваю: «За что?» А он мне отвечает: «Вы же мне дали шанс! Дали возможность себя проявить». Это очень многое говорит о его человеческих качествах», — это уже цитата Бышовца из интервью РИА «Новости».

Но, вообще-то, все не совсем так. Бышовец работал с «Маритиму» в 2003 году, а именно во второй половине сезона-2002/03. Но и в первой половине сезона, в 2002 году, у Пепе было 15 матчей в основе в чемпионате Португалии, из них 14 — в стартовом составе. Стабильный игрок основы. Тогда как под руководством Бышовца у него всего девять матчей и 779 минут на поле. А о том, что Пепе не был малоизвестным дублером, говорит тот факт, что летом 2002-го он ездил на просмотр в «Спортинг». Так что про «воспитал» и «дал путевку в большой футбол» — не более чем легенда.

Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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