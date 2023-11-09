«МЮ» бьет антирекорды, а тен Хаг все ближе к отставке. Но увольнение голландца будет максимально глупым решением

Проблемы клуба далеко не только в тренере.

В целом довольно унылый и предсказуемый вечер среды в рамках 4-го тура Лиги чемпионов спасли «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед», выдавшие огненную игру в столице Дании (4:3). Полноценным соавтором шоу стала литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румсасом.

На 42-й минуте рефери после консультации с ВАР удалил с поля нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда, поменяв первоначально показанную желтую карточку на красную. Хотя очевидно, что откровенно жестокого умысла в действиях Рэшфорда не было. Скорее можно говорить про несчастный случай. Затем Румсас назначил два левых пенальти — по одному в каждые ворота. Ну, как левых... В обоих случаях был контакт мяча и руки, а в трактовках таких моментов все уже давно запутались, и, кажется, единственный человек, кто в этом все еще что-то понимает, — это эксперт «СЭ» по вопросам судейства Александр Бобров.

Решения Румсаса, конечно, повлияли на ход встречи, но думать, что «МЮ» проиграл из-за литовца, — абсолютная глупость. Хотя, разумеется, значительная часть выступления главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага после матча была посвящена судейству.

«Мы играли очень хорошо до удаления Рэшфорда, но эта красная карточка изменила все. После этого началась совсем другая игра. Мы пропустили два гола, которых вообще не должно было быть. После перерыва было уже получше, но первые два мяча «Копенгагена» вообще не должны были быть засчитаны. В первом случае был офсайд, ну и пенальти...



Вообще, я видел много позитивного в нашей игре, но в конце мы потеряли концентрацию. Всегда тяжело играть в меньшинстве больше тайма. Мы сражались, даже вдесятером продолжали контролировать игру, но в концовке не хватило внимания. Результат очень обидный, потому что мы отдали все силы и играли хорошо, но в итоге не заработали даже одно очко», — сказал голландец в эфире TNT Sports.

Это поражение стало для «МЮ» девятым в нынешнем сезоне, если брать все турниры. Девятым в 17 матчах — то есть процент побед у «Юнайтед» не достигает даже половины. По этому поводу The Athletic выдал невероятно красноречивую статистику: в каком по счету матче команда терпела девятое поражение во всех сезонах после ухода сэра Алекса Фергюсона. Так вот, до этого худшим результатом был... 34-й матч в сезоне-2013/14 (при Дэвиде Мойесе). В сезоне-2019/20 (при Уле Гуннаре Сульшере) это случилось в 35-м матче. Поразительно, но в прошлом сезоне при тен Хаге девятое по счету поражение пришло аж в 52-м матче. И это второй результат на этом отрезке, лучше было только в сезоне-2016/17 при Жозе Моуринью — 61-й матч.

При этом «МЮ» сохраняет вполне рабочие шансы на выход из группы в Лиге чемпионов — нужно побеждать в двух оставшихся матчах (на выезде в Стамбуле и дома против немотивированной «Баварии»). Хотя и этого не хватит, если «Копенгаген» тоже дважды победит в заключительных турах. «Юнайтед» придется через три недели притопить и за «Баварию» тоже.

Маркус Рашфорд получает красную карточку. Фото Reuters

Но, конечно, с учетом девяти поражений в 17 матчах и результатов последних полутора недель (дважды дома по 0:3 от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» плюс натужная победа над «Фулхэмом» (1:0) благодаря голу Бруну Фернандеша на 90-й минуте) вопрос об отставке Эрика тен Хага висит в воздухе. Грядущий перерыв на матчи сборных весьма кстати, но следующий матч — дома против «Лутона» — превращается для голландца в must win.

Другое дело, что отставка тен Хага будет очень плохим решением, которое глобально ничего не изменит. Потому что проблема, опять же глобально, не в нем. Да, голландец тоже несет ответственность за результаты. В этом сезоне у него были и плохие тактические решения, которые провалились, типа полузащиты ромбом против «Брайтона» (1:3). Есть проблемы с матч-менеджментом и психологией (команда не держит удар, пропуская голы сериями, особенно это видно в Лиге чемпионов — так было в играх с «Баварией», «Галатасараем» и теперь вот в Копенгагене). Плюс история с Джейдоном Санчо, когда из игрока за 85 миллионов сделали козла отпущения. Но разве до тен Хага все было замечательно, а он пришел и все сломал?

У «МЮ» нет вектора развития. Вспомните тренеров после Фергюсона: Луи ван Гал, затем Моуринью, который является в игровом и философском смысле полной тому противоположностью, затем Сульшер и потом дикий эксперимент с Ральфом Рангником, чьи концепции вообще никак не подходили под имевшийся ростер. Да в действиях «Челси» при Тодде Боэли больше логики! Во всяком случае, назначение Маурисио Почеттино вполне разумно: аргентинец — тренер, который умеет строить команды из набора молодых талантливых игроков, что показывал в «Тоттенхэме». Поч, кстати, мог оказаться и в «МЮ», но в итоге все же выбор пал на тен Хага.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

Да что там, у «МЮ» даже нет спортивного директора, о чем напомнил Гари Невилл в телеэфире после поражения в дерби от «Сити».

А волокита с продажей клуба, которая тянулась еще с прошлого года? В марте казалось, что «МЮ» сменит владельца, расставшись с ненавистным фанатам семейством Глейзеров, но нет — переговоры с катарцами и британским миллиардером сэром Джимом Рэтклиффом были на финишной прямой. И только пару недель назад Рэтклифф стал владельцем 25% акций «Юнайтед», а катарцам помахали рукой.

Показательна история и с Мэйсоном Гринвудом. Боссы «Юнайтед» на полном серьезе хотели вернуть скандального нападающего в команду, но после того как почувствовали негативную реакцию общественности, сплавили того в «Хетафе».

Все это, конечно, нельзя назвать хаосом и бардаком. До этого далеко. Это просто недостаток качества управления.

Что же касается тен Хага, то если уж вы наняли тренера с долгосрочной концепцией развития, если уж два лета подряд серьезно вкладываетесь в игроков под этого тренера («МЮ» потратил 448 миллионов евро с момента назначения голландца), то выгонять его менее чем через полтора года после первого же серьезного спада — глупо. Тем более что нужно же будет кого-то назначить вместо тен Хага. А идей и вариантов, судя по всему, особо и нет.