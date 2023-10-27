Форвард «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Порту» Эванилсон стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте организации.

В матче 3-го тура группового туранира против «Антверпена» (4:1) Эванилсон оформил хет-трик.

На награду также претендовали Габриэль Жезус из «Арсенала», Сантьяго Хименес из «Фейеноорда» и Давид Раум из «Лейпцига».