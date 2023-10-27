В «Наполи» заявили, что Осимхен и другие топ-игроки не покинут клуб зимой

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо ответил на вопрос о возможных трансферах лучших игроков неаполитанцев в другие клубы в зимнее трансферное окно.

«Нет, ни в коем случае. Точно нет. Наш состав очень хорош, и мы чувствуем себя расслабленно. Конечно, мы можем его улучшить, но об этом мы поговорим позже», — приводит слова Мелузо инсайдер Фабрицио Романо.

После 9 туров «Наполи» с 17 очками занимает пятое место в итальянской серии А. В лиге чемпионов команда Руди Гарсии идет второй в группе C, уступив лидерство «Реалу».