Жиру — о поражении от «ПСЖ»: «У нас были шансы, но второй гол нас убил»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:3).

«Они забили благодаря подвигу Килиана. Мы играли так, как готовились к матчу, прессингуя их высоко. Проблема в том, что мы этого не сделали.

Мы были остры в игре. У нас были шансы, но второй гол нас убил. Мы не были осторожны на стандарте. Ответный матч? Нам придется быть более опасными», — цитирует Жиру RMC Sport.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне. Следующая встреча команд пройдет 7 ноября.