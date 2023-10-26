Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

26 октября, 08:33

Жиру — о поражении от «ПСЖ»: «У нас были шансы, но второй гол нас убил»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:3).

«Они забили благодаря подвигу Килиана. Мы играли так, как готовились к матчу, прессингуя их высоко. Проблема в том, что мы этого не сделали.

Мы были остры в игре. У нас были шансы, но второй гол нас убил. Мы не были осторожны на стандарте. Ответный матч? Нам придется быть более опасными», — цитирует Жиру RMC Sport.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне. Следующая встреча команд пройдет 7 ноября.

Оливье Жиру
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
2
Читайте также
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 3-го тура
Форвард «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
«Милан» не планирует увольнять Пиоли, несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов
Гарначо могут дисквалифицировать за эмодзи гориллы под фото с Андре Онана
Канчельскис прокомментировал, что итальянские журналисты плохо оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов
Скандальный португалец Пепе — новый рекордсмен Лиги чемпионов. По легенде, его карьеру запустил Бышовец
Мартинес оценил игру «Барселоны» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хау — о поражении «Ньюкасла» от «Боруссии»: «Этот матч стал для нас ударом»

Мартинес оценил игру «Барселоны» в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости