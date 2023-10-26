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26 октября, 12:21

Канчельскис прокомментировал, что итальянские журналисты плохо оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на то, что итальянские журналисты плохо оценили дебют Арсена Захаряна в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад».

«Итальянские журналисты могут писать все, что угодно, главное — оценка тренера. А журналисты могут много что писать и преподносить все по-разному. Раз Захаряна купили, значит, он нужен, на него надеются. А ему нужно делать свое дело, как он это и умеет», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

В послематчевых оценках, которые выставляют каждому футболисту La Gazzetta dello Sport и Tuttosport, Захаряна получил самый низкий балл. Corriere dello Sport оценило хуже Захаряна одного игрока «Реал Сосьедада».

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-seichas-nepravilno-govorit-chto-zakharyan-plokhoi-igrok-298935/
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