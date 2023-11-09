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Фердинанд раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» за отсутствие характера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что игрокам манкунианцев не хватает характера.

8 ноября «МЮ» проиграл «Копенгагену» (3:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, выигрывая 2:0 по ходу встречи.

«Мы снова возвращаемся в кризисный режим. Сейчас «Манчестер Юнайтед» словно американские горки. Последовательности нет. Мы смотрели игру, а я думал: «Вау, 2:0, Расмус Хойлунд, мы нашли героя», а потом колеса просто отвалились.

Они капитулируют, и для меня это просто сигнал об отсутствии характера. Если они оказываются в ситуации, когда возникают небольшие трудности или они находятся под давлением, у них не хватает лидеров, которые могли бы вытащить их из этих ситуаций, а это необходимо», — приводит слова Фердинанда Eurosport.

После 4 туров «Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает последнее место в группе A в Лиге чемпионов.

Рио Фердинанд
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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