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«Милан» хочет продлить контракт с Тео Эрнандесом до 2026 года

06:38
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 24-летнему французу контракт до лета 2026 года с зарплатой в 4,5 млн евро. По текущему соглашению, которое действует до 2024 года, защитник получает 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Эрнандес провел 20 матчей за «Милан», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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