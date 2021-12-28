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Источник сообщил, что Инсинье согласовал долгосрочный контракт с «Торонто»

16:02
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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в клубе МЛС «Торонто». Он уже согласовал контракт с командой на пять лет, сообщает Sport Mediaset.

Зарплата футболиста составит 9,5 миллиона евро в год.

По истечении контракта с «Наполи», который рассчитан до лета 2022 года, футболист может бесплатно уйти в другой клуб.

Ранее итальянец не смог прийти к соглашению с Аурелио Де Лаурентисом по новому контракту. Владелец неаполитанского клуба предлагал нападающему 3,5 миллиона евро в год.

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Иван Шитик все материалы автора

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