Матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей до конца сентября

Власти Италии приняли решение продлить запрет на посещение болельщиками спортивных мероприятий. Этот запрет распространяется и на футбольный матчи и будет действовать как минимум до 30 сентября, сообщает Corriere della Sera.

Новое постановление правительства, которое продлевает ограничительные меры, должно вступить с силу с 7 сентября. Новый сезон серии А стартует 19 сентября.