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Матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей до конца сентября

15:53
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Власти Италии приняли решение продлить запрет на посещение болельщиками спортивных мероприятий. Этот запрет распространяется и на футбольный матчи и будет действовать как минимум до 30 сентября, сообщает Corriere della Sera.

Новое постановление правительства, которое продлевает ограничительные меры, должно вступить с силу с 7 сентября. Новый сезон серии А стартует 19 сентября.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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