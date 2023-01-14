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Сегодня, 04:11

Матч против «Наполи» стал для Аньелли последним на посту президента «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андреа Аньелли.
Фото Global Look Press

Матч 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:5) стал для Андреа Аньелли последним на посту президента клуба. Об этом сообщается на официальном сайте контролирующей футбольный клуб компании Exor, которая принадлежит семье итальянца.

Джанлука Ферреро сменит Аньелли на посту президента «Ювентуса». Помимо Аньелли, свои должности покинули вице-президент Павел Недвед и исполнительный директор Маурицио Арривабене.

Аньелли занимал пост президента «Ювентуса» с 2010 года. Осенью 2022 года стало известно, что он покинет клуб.

Футбол
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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Виктор Осимхен

Наполи

 12
Марко Арнаутович

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Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 15 1 1
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