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Сегодня, 03:44

Спаллетти рассказал, как будет отмечать победу над «Ювентусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, как будет отмечать победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мои дети приехали из Милана посмотреть игру, так что я поужинаю с ними», — цитирует Football Italia Спаллетти.

На пресс-конференции перед матчем между тренерами была некоторая напряженность, но после финального свистка Спаллетти догнал Аллегри и настоял на рукопожатии.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
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16.01 22:45
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Интер

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 7 1 2
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