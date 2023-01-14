Хвича о разгромной победе над «Ювентусом»: «Волшебная ночь»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал разгромную победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Какая волшебная ночь!» — написал футболист у себя в соцсетях и выложил фотографии с игры.

В матче с «Ювентусом» Кварацхелия забил гол и сделал две результативных передачи. Всего на счету 21-летнего грузина 9 мячей и 13 голевых пасов в 20 играх за «Наполи» во всех турнирах.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».