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Мариу Руй продлил контракт с «Наполи» до 2026 года

Руслан Минаев
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Защитник Мариу Руй продлил контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба «партенопеи». Новое соглашение с 32-летним португальцем рассчитано на 3 года.

Предыдущий контракт истекал летом 2025 года.

Руи выступает за «Наполи» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах и сделал 8 голевых передач.

Футбол
ФК Наполи
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