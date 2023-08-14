Мариу Руй продлил контракт с «Наполи» до 2026 года

Защитник Мариу Руй продлил контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба «партенопеи». Новое соглашение с 32-летним португальцем рассчитано на 3 года.

Предыдущий контракт истекал летом 2025 года.

Руи выступает за «Наполи» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах и сделал 8 голевых передач.