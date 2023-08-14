Спаллетти и сборная Италии: 3 миллиона евро в сезон и контракт до 2026 года

Как стало известно «СЭ», федерация футбола Италии готова предложить Лучано Спаллетти контракт главного тренера сборной на срок до 2026 года и зарплату около 3 миллионов евро в год.

По официальным данным, именно такой оклад был у ушедшего в отставку Роберто Манчини, но при этом он получал дополнительные бонусы от различных спонсоров национальной команды. Как сообщает ряд источников, доход чемпиона Европы-2020 в «Скуадре адзурре» составлял около 4,5 миллионов евро в год.

Вместе с тем, если Спаллетти возглавит сборную Италии, в его штаб войдут два других экс-тренера «Зенита» — Марко Доменикини и Даниэле Бальдини.