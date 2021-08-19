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«Сассуоло» готов продать Берарди за 30 миллионов евро

08:14
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Нападающий Доменико Берарди хочет покинуть «Сассуоло» и попросил клуб о трансфере, сообщает Tuttomercatoweb. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

Ожидается, что клуб готов продать 27-летнего футболиста за 30 миллионов евро, вместо 40, что запрашивал у потенциальных покупателей ранее.

Берарди — воспитанник клуба и за основную команду выступает с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 17 мячей и сделал 8 результативных передач.

Вчера из «Сассуоло» в «Ювентус» перешел полузащитник Мануэль Локателли.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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